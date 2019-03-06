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14:16   6 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Жалобную книгу отменили на Украине

Жалобную книгу отменили на Украине

Кабмин Украины отменил обязательное ведение книги жалоб и предложений. Об этом сообщает агенство УНИАН.

Такое решение принято на заседании украинского правительства в среду, 6 марта. По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, на ведение книги жалоб и предложений Украина тратит ежегодно около 45 миллионов гривен.

Министр экономического развития Украины Степан Кубив вовсе назвал книгу жалоб «советским рудиментом». Бизнесменам вместо этого предлагается ввести более современные методы. При этом желающие могут и далее вести такую книгу.

Кроме того, Камбин упростил трудоустройство иностранцев на Украине.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #кабмин #жалобная книга

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