Жалобную книгу отменили на Украине

Кабмин Украины отменил обязательное ведение книги жалоб и предложений. Об этом сообщает агенство УНИАН.

Такое решение принято на заседании украинского правительства в среду, 6 марта. По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, на ведение книги жалоб и предложений Украина тратит ежегодно около 45 миллионов гривен.

Сьогодні пропонуємо скасувати або змінити низку норм, які чинять тиск на бізнес. Зокрема, 149 застарілих актів 1993-1997 років. Наприклад, плануємо скасувати обов'язкове ведення "Книги скарг та пропозицій". Вона не захищає споживача і створює додаткові витрати для бізнесу. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 6 марта 2019 г.

Министр экономического развития Украины Степан Кубив вовсе назвал книгу жалоб «советским рудиментом». Бизнесменам вместо этого предлагается ввести более современные методы. При этом желающие могут и далее вести такую книгу.

Кроме того, Камбин упростил трудоустройство иностранцев на Украине.