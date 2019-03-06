Путин: Обстановка на Ближнем Востоке остается сложной

Обстановка на Ближнем востоке остается сложной, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что регион по-прежнему служит базой для активности террористических группировок. Это отражается и на России, добавил Владимир Путин.

Ранее в ходе конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире», которая прошла в конце минувшего месяца во Вьетнаме под эгидой международного дискуссионного клуба «Валдай», министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп пытается навязать ближневосточному региону искусственную концепцию регионального НАТО.

Действуя в первую очередь в собственных интересах, американцы, заметил глава МИД РФ, продлевают серьезнейшие сомнения потенциальных участников объединения.

В качестве примера еще одной искусственно насаждаемой концепции министр привел Индотихоокеанский регион, продвигаемый США вместе с Японией, Австралией, «с очевидным контекстом сдерживания Китая».