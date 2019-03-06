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 Турецкие военные корабли зашли в Новороссийск с деловым визитом

Турецкие военные корабли зашли в Новороссийск с деловым визитом
14:24   6 Марта 2019
Весь мир

Турецкие военные корабли зашли в Новороссийск с деловым визитом

Турецкие военные корабли зашли в Новороссийск с деловым визитом

Два корабля Военно-морских сил Турции – корвет и тральщик – зашли в среду с деловым визитом в военно-морскую базу Новороссийска, где останутся до 8 марта.

«Новейший корвет «Бургазада» и минный тральщик «Акчай» осуществили деловой заход в Новороссийск в рамках проводимого командованием ВМС Турции военно-морского учения «Голубая Отчизна – 2019», - сообщила пресс-служба Черноморского флота.

При этом отмечается, что в ближайшие дни визит на турецкие корабли планируют нанести командир Новороссийской военной базы и представители городской администрации.

Также сообщается, что зайти на палубу турецких кораблей смогут все желающие: 6 марта это можно сделать с 14.00 до 17.00, а 7 марта часы посещения: 10.00 – 13.00 и 15.00 – 17.00. Для прохода на корабли посетители должны будут предъявить паспорт.

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Автор: Александр Люблинский
#новороссийск #вмстурции #военныекорабли #турецкиекорабли

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