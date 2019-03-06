Закулисный Вашингтон связал руки Трампу в Сирии и Венесуэле

Сегодня окончательно ясно, что в ближайшие полтора года мы будем наблюдать жесткое мировое противостояние. Время переговоров и поисков компромисса прошло. Теперь, даже если Дональд Трамп захочет пойти на уступки своим оппонентам, инициативы президента США заблокируют его внутренние противники.

Метания Трампа

Трамп сделал очередное громкое заявление. Он передумал выводить войска из Сирии. Два с половиной месяца назад президент США своим решением о выводе «американских парней из Сирии» поставил в тупик многих. Даже советники не знали о планах шефа, а министр обороны Джеймс Мэттис, выражая абсолютное несогласие с решением президента, подал в отставку.

«Поскольку вы имеете полное право иметь такого министра обороны, взгляды которого более соответствовали бы вашим по этим и другим вопросам, я счел, что было бы правильным покинуть мой пост».

Последовавшие события показали, что решение Трампа является частью какой-то закулисной игры, в которой Вашингтон пытается договориться с Россией. Самыми вероятными территориями «размена» со стороны Москвы могли быть Венесуэла и Иран.

Сирия-Венесуэла

Формально в Венесуэле все началось пятого января, когда на тот момент мало кому известный Хуан Гуайдо без каких-либо проволочек был избран главой официально признаваемого США парламента страны.

В ответ президент Николас Мадуро 10 января извлек из долгого ящика собственную инаугурацию и произнес присягу в здании верховного суда страны. События, которые сегодня принято называть неудавшейся попыткой госпереворота, понеслись во весь опор.

На следующий день, 11 января, Гуайдо заявил, что Конституция страны позволяет ему временно взять на себя полномочия главы государства, за что он был арестован 13 января и … выпущен (явно не без вмешательства извне). А затем наступило временное затишье … перед бурей.

Кульминация неудавшегося переворота произошла 23 января. Именно в этот день Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента и принес присягу на улицах Каракаса. Через 20 минут Гуайдо в новом статусе через Twitter признал президент США. Стало понятно, что на этот раз американцы решили играть партию до конца.

Именно 23 января стал переломным днем. Хорошо разработанные американские планы дали первый сбой. Николас Мадуро решил не сдаваться. Армия - единственная действенная сила в стране - его полностью поддержала.

Автор этих строк уже тогда обратил внимание на взаимосвязанность событий венесуэльского переворота с выводом американских войск из Сирии. И вот почему.

Выборы Гуайдо произошли буквально через два дня после начала вывода курдских отрядов из Манбиджа, а желание по итогу оставить вначале 200, а затем 400 военных в Сирии, появилось у Трампа тогда, когда Россия открыто начала препятствовать захвату Венесуэлы.

А между тем, до 23 января 2019 года события в Западном полушарии внешне интересовали Москву мало. В России мало кто обратил внимание на «выбор» Гуайдо, его арест и инаугурацию Мадуро. Но после 23 января государственная машина России пришла в действие. И только это, по большому счету, спасло Венесуэлу от переворота.

Провал переговоров

Вероятно, мы никогда не узнаем, о чем именно договорились Владимир Путин и Дональд Трамп, и какие именно варианты мировых «разменов» носил между ними президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в Буэнос-Айресе 1 декабря 2018 года. Но очень похоже, что Дональд Трамп своим решением открыто поддержать переворот Гуайдо вышел за рамки.

Но это был еще не конец. Судя по тому затишью, которое мы наблюдали до середины февраля, попытки как-то договориться по Венесуэле – крайне важной для США и Трампа стране - предпринимались. Но окончились безрезультатно. Провокации на венесуэльско-колумбийской границе 23 февраля – это констатация их провала.

А потому нет ничего странного, что сегодня Дональд Трамп ведет себя так, будто и не было его слов 19 декабря:

«Наши парни, наши молодые женщины, наши мужчины, все они возвращаются, и они возвращаются сейчас. Мы победили».

В ответе на запрос американских конгрессменов он объявил, что армия США из Сирии уходить не собирается. «Небольшие стабилизационные силы» точно останутся.

Время выборов

По сути, у Трампа уже нет никакого выбора. В США фактически стартовала президентская кампания, и все что он сделает для достижения взаимопонимания со своими оппонентами за рубежом, будет восприниматься внутри страны, как сдача национальных интересов.

Вероятно, именно поэтому ничего у Трампа не вышло с КНДР и вряд ли выйдет с Россией. С Китаем экономическое перемирие вполне возможно, но лишь потому, что заинтересован сам Пекин и … самое главное, его заключение позволит Трампу сдержать предвыборные обещания. И наконец, торговое урегулирование с Китаем сулит выгоду США.

А в остальном у Трампа теперь связаны руки. Американский президент вынужден вести войны и противостояния, которые существуют на сегодняшний момент и даже искать новые возможности «отличиться», чтобы доказать простым американцам свой патриотизм.

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