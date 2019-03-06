ГД отклонила проект закона о наследовании пенсий

Законопроект о передаче пенсий по наследству, который инициировала партия «Справедливая Россия», отклонили на пленарном заседании в Государственной думе.

Комитет Госдумы по труду и социальной политике указал, что реализация проекта может ущемить права нетрудоспособных иждивенцев умершего застрахованного лица на получение выплат из-за потери кормильца.

«Предложенное законопроектом новое правовое регулирование, смешивая принципы гражданского законодательства и законодательства о социальном страховании, не учитывает при этом их особенностей и не предусматривает особого порядка реализации отдельных правоотношений», — заключил думский комитет.

Документ поступил на рассмотрение нижней палатой в сентябре прошлого года. Он предлагал ввести понятие «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», который рассчитывался по специальной формуле.

Действующее законодательство позволяет определить получателей и размер распределения пенсионных накоплений в случае смерти. Пенсионный фонд объяснил, что родственники могут получить выплату за месяц, если этого не успел сделать умерший.