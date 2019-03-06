«Единая Россия» осудила слова владимирской чиновницы о школьном питании

Члены партии «Единая Россия» раскритиковали мнение директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о питании детей в школе, за которое должны отвечать только родители. Об этом стало известно 6 марта от пресс-службы партии.

Напомним, ранее городским советом народных депутатов Владимира было одобрено решение, по которому с текущего года бесплатные завтраки могут получать только учащиеся первых-четвертых классов из малообеспеченных семей и многодетных семей, а также дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов. Остальным школьникам установлена плата за завтраки в размере 20 рублей в день. Такая сумма составляет 50% от стоимости завтрака. По мнению Ольги Беляевой, никаких нарушений в этом нет.

«Питание детей — исключительно ответственность родителей», — заявила она.

По мнению депутата Госдумы Алены Аршиновой, такие высказывания со стороны директора департамента образования Владимирской области некорректны и недопустимы. Она напомнила, что закон «Об образовании РФ» предусматривает организацию питания именно со стороны образовательных организаций.

Аршинова считает, что необходимо делать заявления корректнее и не позволять вольные трактовки закона, особенно, когда речь идет о социально значимых вопросах.