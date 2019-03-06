Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин утвердил правила маркировки табачной продукции

Кабмин утвердил правила маркировки табачной продукции

 Путин: Участились случаи скоординированных кибератак

Путин: Участились случаи скоординированных кибератак
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Закулисный Вашингтон связал руки Трампу в Сирии и Венесуэле

Закулисный Вашингтон связал руки Трампу в Сирии и Венесуэле

 Турецкие военные корабли зашли в Новороссийск с деловым визитом

Турецкие военные корабли зашли в Новороссийск с деловым визитом
Кабмин утвердил правила маркировки табачной продукции

Кабмин утвердил правила маркировки табачной продукции

 Путин: Участились случаи скоординированных кибератак

Путин: Участились случаи скоординированных кибератак
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Закулисный Вашингтон связал руки Трампу в Сирии и Венесуэле

Закулисный Вашингтон связал руки Трампу в Сирии и Венесуэле

 Турецкие военные корабли зашли в Новороссийск с деловым визитом

Турецкие военные корабли зашли в Новороссийск с деловым визитом
14:14   6 Марта 2019
Россия

«Единая Россия» осудила слова владимирской чиновницы о школьном питании

«Единая Россия» осудила слова владимирской чиновницы о школьном питании

Члены партии «Единая Россия» раскритиковали мнение директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о питании детей в школе, за которое должны отвечать только родители. Об этом стало известно 6 марта от пресс-службы партии. 

Напомним, ранее городским советом народных депутатов Владимира было одобрено решение, по которому с текущего года бесплатные завтраки могут получать только учащиеся первых-четвертых классов из малообеспеченных семей и многодетных семей, а также дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов. Остальным школьникам установлена плата за завтраки в размере 20 рублей в день. Такая сумма составляет 50% от стоимости завтрака. По мнению Ольги Беляевой, никаких нарушений в этом нет.

«Питание детей — исключительно ответственность родителей», — заявила она. 

По мнению депутата Госдумы Алены Аршиновой, такие высказывания со стороны директора департамента образования Владимирской области некорректны и недопустимы. Она напомнила, что закон «Об образовании РФ» предусматривает организацию питания именно со стороны образовательных организаций. 

Аршинова считает, что необходимо делать заявления корректнее и не позволять вольные трактовки закона, особенно, когда речь идет о социально значимых вопросах. 

«В трудное для многих граждан время региональным властям необходимо направить усилия на сохранение действующих гарантий и мер поддержки обучающихся» — заключил парламентарий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #единая россия #владимирская область #бесплатные завтраки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...