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14:00   6 Марта 2019
Россия

Собянин одобрил идею электронного голосования в Москве

Собянин одобрил идею электронного голосования в Москве

Московский градоначальник Сергей Собянин поддержал инициативу эксперимента с электронным голосованием на в Мосгордуму, которые пройдут осенью этого года. Но при этом, мэр столицы РФ призвал максимально минимизировать риски и создать систему общественного контроля в ходе выборов при использовании данной системы.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы России внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона, подразумевающий использование на выборах в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября 2019 года, электронное голосование в одном или сразу нескольких одномандатных округах города.

«Если мы хотим двигаться вперед, надо рисковать. Конечно, этот риск нужно минимизировать», — заметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время\ большинство людей живет в виртуальной среде, а явка на выборы постепенно снижается. По словам московского главы, в таком случае людям нужно предоставить возможность проголосовать не выходя из дома, за городом или в общественном транспорте.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #собянин #электронное голосование

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