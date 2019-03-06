Собянин одобрил идею электронного голосования в Москве

Московский градоначальник Сергей Собянин поддержал инициативу эксперимента с электронным голосованием на в Мосгордуму, которые пройдут осенью этого года. Но при этом, мэр столицы РФ призвал максимально минимизировать риски и создать систему общественного контроля в ходе выборов при использовании данной системы.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы России внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона, подразумевающий использование на выборах в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября 2019 года, электронное голосование в одном или сразу нескольких одномандатных округах города.

«Если мы хотим двигаться вперед, надо рисковать. Конечно, этот риск нужно минимизировать», — заметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время\ большинство людей живет в виртуальной среде, а явка на выборы постепенно снижается. По словам московского главы, в таком случае людям нужно предоставить возможность проголосовать не выходя из дома, за городом или в общественном транспорте.