Военные США считают С-400 в Турции угрозой для истребителей F-35

Американские военнослужащие считают, что российские системы противоракетной обороны С-400 в Турции «уничтожат» перспективы истребителей США пятого поколения F-35. Мнения военных собрал портал Business Insider.

Генерал-лейтенант военно-воздушных сил Штатов в отставке Дэвид Дептул указал, что интеграция российского «Триумфа» в турецкую оборону станет технологическим преимуществом.

«Мой лучший совет — не допустить совместной эксплуатации F-35 с союзником, который работает с российскими системами противовоздушной обороны, которые, вероятно, обладают наиболее продвинутыми технологиями», — заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США Кертис Скапарротти.

Ранее командующий ВВС Америки в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс указывал, что С-400 поможет военным Турции лучше оценить возможности американских истребителей, что «не идет на пользу НАТО».

Командование Североатлантического альянса хочет узнать продолжительность и расстояние полетов F-35 у ПВО С-400. Ведь Россия при передаче вооружения обучит военнослужащих Турции работать с системой, после чего Анкара сможет оценить возможности истребителей.