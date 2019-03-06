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14:02   6 Марта 2019
Россия

«Яндекс.Маркет» опроверг дистанционную продажу алкоголя

«Яндекс.Маркет» опроверг дистанционную продажу алкоголя

Росалкогольрегулирование не выдавало предостережение «Яндекс.Маркету» по поводу продаж спиртного. Компания не продает алкоголь дистанционно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Маркета». В компании подчеркнули, что соблюдают законодательство и не размещают информацию о дистанционной продаже алкогольной продукции.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что «Яндекс.Маркет» получил от Росалкогольрегулирования предостережение о недопустимости нарушения закона о запрете дистанционной продажи алкоголя.

При этом алкогольный регулятор подтвердил направление предостережения в адрес«Яндекс.Маркета».

«Организация должна устранить нарушения и уведомить об этом Росалкогольрегулирование», — заявили в пресс-службе.

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Автор: Арсений Аскольский
#яндекс.маркет #росалкогольрегулирование

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