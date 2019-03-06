«Яндекс.Маркет» опроверг дистанционную продажу алкоголя
Росалкогольрегулирование не выдавало предостережение «Яндекс.Маркету» по поводу продаж спиртного. Компания не продает алкоголь дистанционно.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Маркета». В компании подчеркнули, что соблюдают законодательство и не размещают информацию о дистанционной продаже алкогольной продукции.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что «Яндекс.Маркет» получил от Росалкогольрегулирования предостережение о недопустимости нарушения закона о запрете дистанционной продажи алкоголя.
При этом алкогольный регулятор подтвердил направление предостережения в адрес«Яндекс.Маркета».
«Организация должна устранить нарушения и уведомить об этом Росалкогольрегулирование», — заявили в пресс-службе.