«Яндекс.Маркет» опроверг дистанционную продажу алкоголя

Росалкогольрегулирование не выдавало предостережение «Яндекс.Маркету» по поводу продаж спиртного. Компания не продает алкоголь дистанционно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Маркета». В компании подчеркнули, что соблюдают законодательство и не размещают информацию о дистанционной продаже алкогольной продукции.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что «Яндекс.Маркет» получил от Росалкогольрегулирования предостережение о недопустимости нарушения закона о запрете дистанционной продажи алкоголя.

При этом алкогольный регулятор подтвердил направление предостережения в адрес«Яндекс.Маркета».