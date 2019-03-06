ЕС введет новые санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Европейский союз на следующей неделе примет официальное решение по вопросу введения новых санкций против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом стало известно 6 марта от источника в Совете Евросоюза.

«Решение о включении восьми человек в черный список будет официально утверждено Советом ЕС на следующей неделе», — сообщил он.

Напомним, восемь россиян были внесены в черный список еще в конце февраля комитетом постоянных представителей ЕС. Поводом для такого решения стал инцидент в Керченском проливе. Россиянам запретят въезжать на территорию Европейского союза и отнимут доступ к банковской системе ЕС. Фамилии тех, кто попал в черный список, обнародуют вместе с публикацией официального решения Совета. После очередного расширения в этот список будет входить 171 человек, в частности российские и украинские граждане, а также еще 44 юридических лица, среди которых — органы власти и военные формирования ДНР и ЛНР.

Действие списка будет продлеваться два раза в год.