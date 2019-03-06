Спецслужбы Туниса нашли ячейку ИГ*, контактировавшую с джихадистами в Сирии

Тунисские спецслужбы обнаружили спящую ячейку «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в городе Макенин. Боевики поддерживали связь с сирийскими джихадистами.

По информации арабских СМИ, арестованы два из девяти участника группировки. Остальных террористов ищут.

Спецслужбы Туниса сообщали, что в стране находится до 400 спящих ячеек террористов.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.