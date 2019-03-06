Лавров: Военные и политические контакты с США по Сирии сохраняются

Москва и Вашингтон сохраняют военные и политические контакты по Сирии, российской стороне это важно для понимания происходящего в стране. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Кувейта Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом.

«У нас контакты с США по сирийским делам сохраняются», — подчеркнул он.

Лавров добавил, что взаимодействие двух стран сохраняется по линии военных, так называемой линии деконфликтинга. Кроме того, у сторон имеются контакты, затрагивающие более широкую сирийскую проблематику, что также полезно, учитывая, что силы США, пусть и незаконно, но фактически присутствуют на территории Сирии, заметил глава российского МИД.

Министр уточнил, что ввиду нетранспарентности деятельности Вашингтона в САР, «когда появляется возможность задавать им прямые вопросы по поводу их истинных целей, это всегда бывает важно для нашего собственного понимания происходящего».