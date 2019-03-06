ФАН: Мать и брат Дудя пострадали в семейной разборке

Ранее в сети появилась информация о том, что мать и брат известного видеоброгера Юрия Дудя избили на западе Москвы. Федеральное агентство новостей выяснило, что по данному факту возбуждено уголовное дело о побоях. Источник ФАН в правоохранительных органах город также отметил, что инцидент произошел еще осенью минувшего года.

«Там чисто семейная разборка старшего брата со своей бывшей женой. Поэтому в полиции случившееся расценили как семейный конфликт и дело сразу не возбудили», — заметил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что на Анну Степановну и Игоря напали на западе российской столицы.