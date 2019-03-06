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13:39   6 Марта 2019
Весь мир

Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии

Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии

Вашингтон использует лагерь беженцев «Эр-Рукбан» для того, чтобы оправдать свое незаконное присутствие в Сирии.

Такое мнение в среду высказал российский министр обороны Сергей Лавров, комментируя на пресс-конференции позицию Соединенных Штатов по лагерю «Эр-Рукбан».

Результаты проведенного в лагере «Рукбан» опроса, как пояснил глава МИД РФ, показали, что 95% находящихся там людей хотели бы добровольно вернуться в свои дома. При этом министр добавил, что сирийское правительство выразило готовность оказать активное содействие оборудованию специальных районов для проживания возвращающихся беженцев.

Кроме того, Лавров напомнил, что российские военные совместно с сирийскими властями организовали два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря «Рукбан». Теперь же, как отметил Лавров, Соединенные штаты начали заявлять, что они не будут выпускать беженцев из лагеря.

Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии

В ответ на запрос российской стороны о том, как находящиеся в лагере мирные граждане Сирии снабжаются всем необходимым, американские военные, по словам Лаврова, заявили, что беженцев снабжают из-за границы – из Иордании и Ирака.

«Но если так беспокоятся о гражданских лицах, которые оказались в очень тяжелой ситуации в лагере «Рукбан», то можно и их, наверное, снабжать было всем необходимым, а не через бандитов, которые контролируют большую территорию зоны Ат-Танф, - подчеркнул Лавров, при этом он добавил: - тот факт, что от этого американцы уходили, и тот факт, что требовали только гуманитарный конвой из Дамаска, и то, что не выпускают сейчас, по сути дела, людей, держат их в заложниках, наводит на одну очень неприятную мысль – о том, что этот лагерь беженцев нужен американцам, чтобы продолжать оправдывать там свое незаконное военное присутствие».

Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии

Напомним: ранее в среду СМИ сообщили, что Москва и Дамаск обвинили США в срыве операции по спасению мирных жителей из сирийского лагеря беженцев «Рукбан». Об этом говорится в совместном заявлении российского и сирийского штабов.

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Автор: Александр Люблинский

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