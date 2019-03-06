Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии

Вашингтон использует лагерь беженцев «Эр-Рукбан» для того, чтобы оправдать свое незаконное присутствие в Сирии.

Такое мнение в среду высказал российский министр обороны Сергей Лавров, комментируя на пресс-конференции позицию Соединенных Штатов по лагерю «Эр-Рукбан».

Результаты проведенного в лагере «Рукбан» опроса, как пояснил глава МИД РФ, показали, что 95% находящихся там людей хотели бы добровольно вернуться в свои дома. При этом министр добавил, что сирийское правительство выразило готовность оказать активное содействие оборудованию специальных районов для проживания возвращающихся беженцев.

Кроме того, Лавров напомнил, что российские военные совместно с сирийскими властями организовали два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря «Рукбан». Теперь же, как отметил Лавров, Соединенные штаты начали заявлять, что они не будут выпускать беженцев из лагеря.

В ответ на запрос российской стороны о том, как находящиеся в лагере мирные граждане Сирии снабжаются всем необходимым, американские военные, по словам Лаврова, заявили, что беженцев снабжают из-за границы – из Иордании и Ирака.

«Но если так беспокоятся о гражданских лицах, которые оказались в очень тяжелой ситуации в лагере «Рукбан», то можно и их, наверное, снабжать было всем необходимым, а не через бандитов, которые контролируют большую территорию зоны Ат-Танф, - подчеркнул Лавров, при этом он добавил: - тот факт, что от этого американцы уходили, и тот факт, что требовали только гуманитарный конвой из Дамаска, и то, что не выпускают сейчас, по сути дела, людей, держат их в заложниках, наводит на одну очень неприятную мысль – о том, что этот лагерь беженцев нужен американцам, чтобы продолжать оправдывать там свое незаконное военное присутствие».

Напомним: ранее в среду СМИ сообщили, что Москва и Дамаск обвинили США в срыве операции по спасению мирных жителей из сирийского лагеря беженцев «Рукбан». Об этом говорится в совместном заявлении российского и сирийского штабов.