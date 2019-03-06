Девушку, продавшую новорожденную дочь за миллион рублей, задержали в Москве

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Москве мать ребенка, которая продала ребенка за миллион рублей через интернет. Об этом сообщил представитель СК.

По версии следствия, девушка разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для младенца. За это она требовала миллион рублей.

Подозреваемая во вторник, 5 марта, получила деньги, передала ребенка и написала расписку. После сделки девушку задержали. Ее обвиняют в нарушении части второй статьи 127 УК РФ.

Мать вину признала полностью, жизни младенца ничего не угрожает.