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 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

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13:15   6 Марта 2019
Россия

Девушку, продавшую новорожденную дочь за миллион рублей, задержали в Москве

Девушку, продавшую новорожденную дочь за миллион рублей, задержали в Москве

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Москве мать ребенка, которая продала ребенка за миллион рублей через интернет. Об этом сообщил представитель СК.

По версии следствия, девушка разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для младенца. За это она требовала миллион рублей.

Подозреваемая во вторник, 5 марта, получила деньги, передала ребенка и написала расписку. После сделки девушку задержали. Ее обвиняют в нарушении части второй статьи 127 УК РФ.

Мать вину признала полностью, жизни младенца ничего не угрожает.

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Автор: Павел Никифоров
#дети #ск рф

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