Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на осмотр старого и нового детского сада №74 в Кировский район. Известно, что Беглов намерен дать распоряжение включить вопрос в проект постановления правительства, касающийся выкупа детсада. Об этом сообщает сегодня издание «Невские новости».

Детский сад №74 находится в Кировском районе на Канонерском острове. Временный глава города осмотрел оба здания. Детсад был перебазирован (для этого построили новое здание на 190 детей) из-за строительства ЗСД и попал в санитарно-защитную зону Западного скоростного диаметра.

Временный глава города дал обещание по распоряжению, согласно которому будет поднят вопрос о выкупе детсада, находящегося по адресу Канонерский остров, дом 21. Также Беглов пообещал рассмотреть вопрос передачи в безвозмездное пользование Петербурга помещений детского сада и ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию.

«25 августа садик уже должен работать. Крайний срок — 1 сентября», — сказал врио губернатора.

Беглов подчеркнул, что в начале сентября вернется в детсад №74 для празднования переезда в новое здание вместе с юными воспитанниками.