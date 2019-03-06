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 Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября

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13:27   6 Марта 2019
Россия

Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября

Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на осмотр старого и нового детского сада №74 в Кировский район. Известно, что Беглов намерен дать распоряжение включить вопрос в проект постановления правительства, касающийся выкупа детсада. Об этом сообщает сегодня издание «Невские новости».

Детский сад №74 находится в Кировском районе на Канонерском острове. Временный глава города осмотрел оба здания. Детсад был перебазирован (для этого построили новое здание на 190 детей) из-за строительства ЗСД и попал в санитарно-защитную зону Западного скоростного диаметра. 

Временный глава города дал обещание по распоряжению, согласно которому будет поднят вопрос о выкупе детсада, находящегося по адресу Канонерский остров, дом 21. Также Беглов пообещал рассмотреть вопрос передачи в безвозмездное пользование Петербурга помещений детского сада и ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию.

«25 августа садик уже должен работать. Крайний срок  — 1 сентября», — сказал врио губернатора.

Беглов подчеркнул, что в начале сентября вернется в детсад №74 для празднования переезда в новое здание вместе с юными воспитанниками. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#петербург #политика #беглов #детский сад74

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