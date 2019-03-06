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13:13   6 Марта 2019
Россия

Украинские экстремисты создали батальон для «освобождения Крыма»

Украинские экстремисты создали батальон для «освобождения Крыма»

Новое незаконное вооруженное формирование «Хайтарма» хочет вернуть «оккупированный» Крым в состав Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы от республики Руслана Бальбека.

Он указал, что информация получена из оперативных открытых источников. Инициаторами создания батальона стала организация «Меджлис крымско-татарского народа»*. Чиновник напомнил, что ранее организованные «Аскер» и батальон имени Номана Челебиджихана, которые преследовали аналогичную цель, не смогли добиться своего.

Название новой группировки — наименование народного танца крымских татар. Бальбек выразил сожаление, что экстремисты продолжают спекуляции на теме крымско-татарского народа.

Украинские экстремисты создали батальон для «освобождения Крыма»

«В Крыму в почете любое творчество, за исключением «танца с оружием», поэтому все эти герои из батальона «Хайтарма» во главе со своим «творческим руководителем» Джемилевым [глава меджлиса*] могут прибыть в Крым лишь в национальных одеждах и исключительно с концертной программой, но аплодисментов они в Крыму не дождутся», — заявил депутат.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#украина #крым #экстремисты

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