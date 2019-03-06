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Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

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 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

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13:07   6 Марта 2019
Россия

Российский турист в Израиле захлебнулся морской водой и скончался

Российский турист в Израиле захлебнулся морской водой и скончался

Российский турист в возрасте 30 лет умер после купания в Средиземном море в Тель-Авиве. Об этом стало известно 6 марта от пресс-службы израильской полиции. 

Известно, что полицейские в среду получили сообщение об инциденте, случившимся на пляже Гордон в Тель-Авиве. Сотрудники полиции вместе со спасательной службой приехали на место событий и обнаружили российского туриста в возрасте 30 лет, который, как выяснилось, захлебнулся водой во время купания в море. Его направили в местную больницу в критическом состоянии. Позднее врачи констатировали его смерть. 

Российское посольство в Израиле заявило, что информация проверяется. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#израиль #турист из россии #смерть туриста

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