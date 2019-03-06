Первый частный космодром в РФ планируют создать к 2023 году

Частная компания «Космокурс» собирается завершить создание своего космодрома в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора компании Павла Пушкина.

Ранее в правительстве региона рассказали агентству, что соглашение о строительстве первого в стране частного космодрома подписано между Нижегородской областью и «Космокурсом». Пушкин подтвердил информацию о подписании этого документа.

«В 2025 году первый туристический пуск, в 2023 году должна быть готова первая очередь космодрома для первых автономных летных испытаний», — заявил он.

Кроме того, компания планирует построить на космодроме стенд для огневых испытаний, добавил Пушкин. По его словам, уже в 2020 году компания собирается проводить испытания собственных ракетных двигателей.