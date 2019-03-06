Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН: Мать и брат Дудя пострадали в семейной разборке

ФАН: Мать и брат Дудя пострадали в семейной разборке

 Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября

Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября
Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

ЕСПЧ попросил РФ выплатить пять тысяч евро экс-губернатору, который хранил дома миллиард

ЕСПЧ попросил РФ выплатить пять тысяч евро экс-губернатору, который хранил дома миллиард

 Казанец получил трое суток за негативное отношение ко взятию города Иваном Грозным

Казанец получил трое суток за негативное отношение ко взятию города Иваном Грозным
ФАН: Мать и брат Дудя пострадали в семейной разборке

ФАН: Мать и брат Дудя пострадали в семейной разборке

 Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября

Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября
Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

ЕСПЧ попросил РФ выплатить пять тысяч евро экс-губернатору, который хранил дома миллиард

ЕСПЧ попросил РФ выплатить пять тысяч евро экс-губернатору, который хранил дома миллиард

 Казанец получил трое суток за негативное отношение ко взятию города Иваном Грозным

Казанец получил трое суток за негативное отношение ко взятию города Иваном Грозным
13:08   6 Марта 2019
Россия

Первый частный космодром в РФ планируют создать к 2023 году

Первый частный космодром в РФ планируют создать к 2023 году

Частная компания «Космокурс» собирается завершить создание своего космодрома в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора компании Павла Пушкина.

Ранее в правительстве региона рассказали агентству, что соглашение о строительстве первого в стране частного космодрома подписано между Нижегородской областью и «Космокурсом». Пушкин подтвердил информацию о подписании этого документа.

«В 2025 году первый туристический пуск, в 2023 году должна быть готова первая очередь космодрома для первых автономных летных испытаний», — заявил он.

Кроме того, компания планирует построить на космодроме стенд для огневых испытаний, добавил Пушкин. По его словам, уже в 2020 году компания собирается проводить испытания собственных ракетных двигателей.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #частный космодром

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...