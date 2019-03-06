Российская академия наук обратилась в министерство финансов России с просьбой увеличить финансирование международной деятельности академии до 500 миллионов рублей в год (в 80 раз). Об этом стало известно 5 марта от вице-президента РАН Юрия Балега на заседании президиума Российский академии наук.

По словам Балеги, их финансовые потребности уже рассчитаны, предложения в Минфин уже направлены и сейчас они находятся на доработке. Новый объем финансирования должен быть выше примерно в 80 раз. Для поддержания международной деятельности необходимо более 500 миллионов рублей в год.

Главные задачи и перспективы Балега видит в разработке правоустанавливвающих документов новых направлений международного сотрудничества, а также в обеспечении новых финансовых обязательств РАН. Балега отметил, что необходимо реализовывать новые формы международного сотрудничества.