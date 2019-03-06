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Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

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 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

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12:55   6 Марта 2019
Россия

РАН попросила увеличить финансирование международной деятельности в 80 раз

РАН попросила увеличить финансирование международной деятельности в 80 раз

Российская академия наук обратилась в министерство финансов России с просьбой увеличить финансирование международной деятельности академии до 500 миллионов рублей в год (в 80 раз). Об этом стало известно 5 марта от вице-президента РАН Юрия Балега на заседании президиума Российский академии наук. 

По словам Балеги, их финансовые потребности уже рассчитаны, предложения в Минфин уже направлены и сейчас они находятся на доработке. Новый объем финансирования должен быть выше примерно в 80 раз. Для поддержания международной деятельности необходимо более 500 миллионов рублей в год. 

Главные задачи и перспективы Балега видит в разработке правоустанавливвающих документов новых направлений международного сотрудничества, а также в обеспечении новых финансовых обязательств РАН. Балега отметил, что необходимо реализовывать новые формы международного сотрудничества. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минфин #финансирование #ран

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