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ФАН: Мать и брат Дудя пострадали в семейной разборке

 Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября

Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября
Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Лавров: Военные и политические контакты с США по Сирии сохраняются

Лавров: Военные и политические контакты с США по Сирии сохраняются

 Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии

Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии
12:44   6 Марта 2019
Россия

Похолодание с сильным ветром ожидается в Москве 7 марта

Похолодание с сильным ветром ожидается в Москве 7 марта

Желтый уровень опасности ожидается в российской столице в четверг, 7 марта, из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о потенциально опасной погоде в Москве действует с 9:00 в течение 12 часов. По данным синоптиков, в ночь на 7 марта температура опустится до 14-16 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до минус одного-трех градусов.

Ранее сообщалась, что оттепель придет в столицу 8 марта. Температура воздуха поднимется до плюс 4-6 градусов. 9 и 10 марта в Москве ожидается до 7 градусов тепла.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода #ветер

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