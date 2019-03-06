Похолодание с сильным ветром ожидается в Москве 7 марта

Желтый уровень опасности ожидается в российской столице в четверг, 7 марта, из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о потенциально опасной погоде в Москве действует с 9:00 в течение 12 часов. По данным синоптиков, в ночь на 7 марта температура опустится до 14-16 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до минус одного-трех градусов.

Ранее сообщалась, что оттепель придет в столицу 8 марта. Температура воздуха поднимется до плюс 4-6 градусов. 9 и 10 марта в Москве ожидается до 7 градусов тепла.