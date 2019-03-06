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Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

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 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

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12:42   6 Марта 2019
Россия

Песков заявил, что Россия не прекращала гуманитарную помощь Донбассу

Песков заявил, что Россия не прекращала гуманитарную помощь Донбассу

Российская сторона занимается оценкой потребностей для оказания гуманитарной помощи Донбассу. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду, 6 марта, передает корреспондент ФАН.

Также официальный представитель Кремля отметил, что Россия не прекращала оказывать гуманитарную помощь юго-востоку Украины. Необходимые товары и медикаменты будут и дальше доставляться в Донбасс, исходя из результатов оценки потребностей населения.

 «Здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах», — подчеркнул Песков.

Россия с августа 2014 года отправляет в Донбасс грузовики с гуманитарной помощью. В декабре 2018 года на юго-восток Украины отправился 84-й по счету гуманитарный конвой МЧС России. Жителям доставили продуктовые наборы, медицинские товары, новогодние подарки. Общий вес груза составил 310 тонн.  

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Автор: Алла Ларионова

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