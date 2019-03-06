Песков заявил, что Россия не прекращала гуманитарную помощь Донбассу

Российская сторона занимается оценкой потребностей для оказания гуманитарной помощи Донбассу. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду, 6 марта, передает корреспондент ФАН.

Также официальный представитель Кремля отметил, что Россия не прекращала оказывать гуманитарную помощь юго-востоку Украины. Необходимые товары и медикаменты будут и дальше доставляться в Донбасс, исходя из результатов оценки потребностей населения.

«Здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах», — подчеркнул Песков.

Россия с августа 2014 года отправляет в Донбасс грузовики с гуманитарной помощью. В декабре 2018 года на юго-восток Украины отправился 84-й по счету гуманитарный конвой МЧС России. Жителям доставили продуктовые наборы, медицинские товары, новогодние подарки. Общий вес груза составил 310 тонн.