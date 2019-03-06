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12:38   6 Марта 2019
Россия

Песков назвал инцидент с Орешкиным в ГД рабочим процессом

Песков назвал инцидент с Орешкиным в ГД рабочим процессом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о недавней ситуации с министром экономического развития Максимом Орешкиным Кабинету министров и Государственной думе. Об этом сообщил корреспондент «Федерального агентства новостей».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы ведомства из-за отсутствия конкретики. Правительственный час перенесли на другую дату. Один из депутатов заявил, что подобная ситуация случилась впервые за 20 лет.

Журналисты поинтересовались мнением Кремля на этот счет. Также представители СМИ спросили о дисциплинарной ответственности и системности такого явления, когда спикер ГД говорит о неподготовленности министра.

Песков указал, что событие произошло «только что», возможности увидеть инцидент в прямом эфире или прочесть стенограмму выступления не было. 

«Поэтому я не могу точно сказать», — ответил представитель Кремля.

Он отметил, что «в целом это рабочий процесс», где существуют высокие требования. В подобных ситуациях необходимо конкретизировать данные, чтобы дать верную оценку. На вопрос о рассмотрении инцидента в качестве отдельной рабочей ситуации, Песков посоветовал обратиться к нижней палате и правительству, а не к Кремлю.

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Автор: Анна Манц
#госдума #песков #кремль #орешкин

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