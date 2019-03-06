Песков опроверг переговоры Кремля с венесуэльским бизнесом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Кремль не занимается открытием счетов и переговорами с бизнесом. Об этом сообщает корреспондент «Федерального агентства новостей» с брифинга 6 марта.

Журналисты напомнили, что РИА Новости сообщало о переводе счетов венесуэльских компаний в финансовое учреждение «Российская финансовая корпорация». Как указало агентство, решение приняли после переговоров российского правительства с представителями бизнеса Венесуэлы.

Песков опроверг информацию, объяснив, что Кремль этим не занимается.