Песков опроверг переговоры Кремля с венесуэльским бизнесом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Кремль не занимается открытием счетов и переговорами с бизнесом. Об этом сообщает корреспондент «Федерального агентства новостей» с брифинга 6 марта.
Журналисты напомнили, что РИА Новости сообщало о переводе счетов венесуэльских компаний в финансовое учреждение «Российская финансовая корпорация». Как указало агентство, решение приняли после переговоров российского правительства с представителями бизнеса Венесуэлы.
Песков опроверг информацию, объяснив, что Кремль этим не занимается.
«Поэтому это не к нам вопрос. Это же не делается на уровне главы [страны], согласитесь», — указал он.