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12:32   6 Марта 2019
Россия

Песков опроверг переговоры Кремля с венесуэльским бизнесом

Песков опроверг переговоры Кремля с венесуэльским бизнесом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Кремль не занимается открытием счетов и переговорами с бизнесом. Об этом сообщает корреспондент «Федерального агентства новостей» с брифинга 6 марта.

Журналисты напомнили, что РИА Новости сообщало о переводе счетов венесуэльских компаний в финансовое учреждение «Российская финансовая корпорация». Как указало агентство, решение приняли после переговоров российского правительства с представителями бизнеса Венесуэлы.

Песков опроверг информацию, объяснив, что Кремль этим не занимается. 

«Поэтому это не к нам вопрос. Это же не делается на уровне главы [страны], согласитесь», — указал он.

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Автор: Анна Манц
#песков #венесуэла

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