Госдума приняла законопроект о фейковых новостях во втором чтении

Проекты законов о блокировке недостоверной информации и об ответственности за распространение фейковых новостей были приняты Государственной думой во втором чтении на заседании в среду.

Напомним: проект закона, устанавливающего механизмы блокировки распространения в СМИ и интернете заведомо ложной информации, имеющей общественную значимость, был внесен на рассмотрение ГД в конце прошлого года сенатором Андреем Клишасом и группой парламентариев. Также был внесен проект закона, предлагающего ввести административную ответственность за распространение фейковых новостей.

Ко второму чтению в законопроекты были внесены поправки, предлагающие дать интернет-изданиям возможность во избежание блокировки самостоятельно удалять ложные сведения, а также был уточнен список случаев, в которых может быть ограничен доступ к недостоверной информации. При этом из-под действия закона были выведены зарегистрированные средства массовой информации, имеющие лицензию и свидетельство.

Также ко второму чтению была предложена система штрафов за распространение недостоверной информации для физических, должностных или физических лиц. В частности, если фейковые новости создают угрозу вреда жизни или здоровью, а также угрожают массовым нарушением общественного порядка, штраф для распространивших их граждан составит 30-100 тысяч рублей, для должностных лиц – 60-200 тысяч рублей, а для юрлиц – 200-500 тысяч рублей.

Штраф за распространение FakeNews, создавшее помехи работе объектов жизнеобеспечения, социальной или транспортной инфраструктуры, связи или энергетики для физических лиц составит 100-300 тысяч рублей, для должностных лиц – 300-600 тысяч рублей, для юрлиц от 500 тысяч до миллиона рублей.

Штраф за распространение в интернете фейка, повлекшего за собой гибель человека, причинение ущерба здоровью или имуществу, а также прекращение работы вышеперечисленных объектов граждан предлагается штрафовать на 300-400 тысяч рублей, должностных лиц на 600-900 тысяч рублей, а юрлиц на сумму от миллиона до полутора миллионов рублей.