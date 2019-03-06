Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5,1 тысячу евро бывшему главе Сахалинской области Александру Хорошавину. Решение опубликовано на сайте суда.

По мнению ЕСПЧ, российские власти слишком долго держали в СИЗО губернатора и тем самым нарушили одну из статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека.

Хорошавина задержали в марте 2015 года. Следствие считало, что экс-губернатор и его подчиненные получили более полумиллиарда долларов от представителей бизнеса за право заключать госконтракты. Адвокат Хорошавина утверждал, что в СИЗО его подзащитный перенес инсульт.

Сотрудники полиции при обыске квартиры Хорошавина нашли миллиард рублей наличными. Кроме денег, СК изъял более 800 ювелирных изделий, общая стоимость которых 36 миллионов рублей. В этом же году Хорошавина сняли с должности указом президента. В СИЗО экс-глава региона провел более полутора лет.

В феврале 2018 года суд приговорил экс-губернатора к 13 годам тюрьмы. Его также оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили государственных наград и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. В июне 2018 года Хорошавина обвинили в других случаях взяточничества.