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Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

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12:30   6 Марта 2019
Россия

Путин 6 марта поучаствует в заседании коллегии ФСБ

Путин 6 марта поучаствует в заседании коллегии ФСБ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в среду, 6 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ поучаствует в заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«Публичная часть рабочего дня начнется в ФСБ», — сказал Песков.

Далее Владимир Путин встретится с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай, продолжил представитель Кремля. Во второй половине дня российский лидер примет южноосетинского коллегу Анатолия Бибилова, передает Федеральное агентство новостей. Ближе к вечеру Путин проведет несколько рабочих встреч и мероприятий внутреннего характера, резюмировал Песков.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #песков #фсб #юнеско #бибилов

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