Путин 6 марта поучаствует в заседании коллегии ФСБ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в среду, 6 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ поучаствует в заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«Публичная часть рабочего дня начнется в ФСБ», — сказал Песков.

Далее Владимир Путин встретится с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай, продолжил представитель Кремля. Во второй половине дня российский лидер примет южноосетинского коллегу Анатолия Бибилова, передает Федеральное агентство новостей. Ближе к вечеру Путин проведет несколько рабочих встреч и мероприятий внутреннего характера, резюмировал Песков.

Сегодня день рождения первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Поздравления Президента https://t.co/7K9ckR6ohi — Президент России (@KremlinRussia) 6 марта 2019 г.