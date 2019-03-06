Путин 6 марта поучаствует в заседании коллегии ФСБ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в среду, 6 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ поучаствует в заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
«Публичная часть рабочего дня начнется в ФСБ», — сказал Песков.
Далее Владимир Путин встретится с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай, продолжил представитель Кремля. Во второй половине дня российский лидер примет южноосетинского коллегу Анатолия Бибилова, передает Федеральное агентство новостей. Ближе к вечеру Путин проведет несколько рабочих встреч и мероприятий внутреннего характера, резюмировал Песков.
Сегодня день рождения первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Поздравления Президента https://t.co/7K9ckR6ohi— Президент России (@KremlinRussia) 6 марта 2019 г.
Владимир Путин поздравил с 85-летием писателя-сатирика и руководителя Театра Миниатюр Михаила Жванецкого https://t.co/Sjq89p5ubU— Президент России (@KremlinRussia) 6 марта 2019 г.