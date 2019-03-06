Кремль ждет от Google верного обозначения Крыма на картах

Географическое обозначение Республики Крым на картах Google, безусловно, имеет для Кремля значение. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ФАН.

Так он ответил на вопрос о том, следят в Кремле за ситуацией с обозначением полуострова на зарубежном сервисе. Песков напомнил, что Крым является регионом России, а Google — зарубежная компания

«Мы ожидаем, что, скажем так, с географической точки зрения, принадлежность Крыма будет указываться верно», — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Google исправил ошибку при отображении Крыма на картах у некоторых пользователей из России. В Госдуме была инициирована проверка из-за неправильного указания территориальной принадлежности полуострова на картах американского сервиса.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам пригласить представителя компании. В пресс-службе Google пояснили, что отображение «спорных территорий» на картах происходит согласно местному законодательству.