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12:33   6 Марта 2019
Россия

Кремль ждет от Google верного обозначения Крыма на картах

Кремль ждет от Google верного обозначения Крыма на картах

Географическое обозначение Республики Крым на картах Google, безусловно, имеет для Кремля значение. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ФАН.

Так он ответил на вопрос о том, следят в Кремле за ситуацией с обозначением полуострова на зарубежном сервисе. Песков напомнил, что Крым является регионом России, а Google — зарубежная компания

«Мы ожидаем, что, скажем так, с географической точки зрения, принадлежность Крыма будет указываться верно», — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Google исправил ошибку при отображении Крыма на картах у некоторых пользователей из России. В Госдуме была инициирована проверка из-за неправильного указания территориальной принадлежности полуострова на картах американского сервиса.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам пригласить представителя компании. В пресс-службе Google пояснили, что отображение «спорных территорий» на картах происходит согласно местному законодательству.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #песков #google

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