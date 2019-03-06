Казанец получил трое суток за негативное отношение ко взятию города Иваном Грозным

Активиста движения татарской молодежи «Азатлык» Батырхана Агзамова арестовали на трое суток за разжигание розни между русскими и татарами. Об этом сообщил «Коммерсантъ» в среду, 6 марта. Издание отмечает, что мужчина стал первым жителем региона, осужденным по новой антиэкстремистской административной статье (20.3.1 КоАП), которая появилась после частичной декриминализации соответствующей уголовной статьи (282 УК).

В частности, издание отметило, что Агзамов выступал в соцсетях с резкой критикой взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. Виновным активист себя признавать отказался, заявив, что лишь перечислил исторические факты.

Несколько раз Агзамов публиковал обращения, в которых упрекал земляков в уклонении от участия в митингах татарских националистов, которые проводятся в память о Казанском ханстве. Он также заявил, что война за Казань еще не проиграна и публиковал видео с критикой отношения России к Украине.