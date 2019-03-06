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Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

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 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

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12:34   6 Марта 2019
Весь мир

Казанец получил трое суток за негативное отношение ко взятию города Иваном Грозным

Казанец получил трое суток за негативное отношение ко взятию города Иваном Грозным

Активиста движения татарской молодежи «Азатлык» Батырхана Агзамова арестовали на трое суток за разжигание розни между русскими и татарами. Об этом сообщил «Коммерсантъ» в среду, 6 марта. Издание отмечает, что мужчина стал первым жителем региона, осужденным по новой антиэкстремистской административной статье (20.3.1 КоАП), которая появилась после частичной декриминализации соответствующей уголовной статьи (282 УК).

В частности, издание отметило, что Агзамов выступал в соцсетях с резкой критикой взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. Виновным активист себя признавать отказался, заявив, что лишь перечислил исторические факты.

Несколько раз Агзамов публиковал обращения, в которых упрекал земляков в уклонении от участия в митингах татарских националистов, которые проводятся в память о Казанском ханстве. Он также заявил, что война за Казань еще не проиграна и публиковал видео с критикой отношения России к Украине.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #арест #казань

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