Посол: Премьер-министр Эфиопии посетит РФ в 2019 году

Посол Эфиопии в Москве Алемаеху Теген в среду, 6 марта, встретился с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. По его словам, эфиопский премьер-министр Абий Ахмед посетит Россию в 2019 году, чтобы укрепить диалог Аддис-Абебы и Москвы.

«Наш премьер Абий хочет нанести визит в РФ в этом году», — сказал посол Косачеву.

Алемаеху Теген не уточнил, когда именно премьер планирует прилететь в Москву. Председатель комитета СФ ответил, что российско-эфиопское сотрудничество значимо, а по большинству вопросов на международных площадках подходы стран, как правило, близки или совпадают. По его словам, Эфиопия — один из ключевых партнеров РФ в Африке.

«Возможные визиты в РФ ваших руководителей, включая премьер-министра, очень важны», — добавил Косачев.

Москва активно готовится к саммиту РФ-Африка, который пройдет в Сочи 24 октября. Россия рассчитывает на высокое участие эфиопской стороны, резюмировал парламентарий.

Российский лидер Владимир Путин в июле 2018 в ходе саммита БРИКС в Йоханнесбурге предложил провести первый в истории саммит РФ-Африка. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что осенью 2019 года Москва организует в Сочи первый бизнес-форум Россия-Африка.