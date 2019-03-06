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12:06   6 Марта 2019
Россия

Велимир и Мирра: Подмосковье назвало необычные имена новорожденных

Велимир и Мирра: Подмосковье назвало необычные имена новорожденных

Правительство Московской области на официальном сайте опубликовало список самых необычных имен детей, которые родились в прошлом году.

«В 2018 году несколько мальчиков получили имена Назар, Велимир, Платон. А новорожденным девочкам давали такие имена, как Евдокия, Серафима, Мирра», — рассказал представитель пресс-службы Главного управления регионального ЗАГС.

С начала 2019 года в Московской области появились на свет 10 537 детей, сообщил собеседник. Среди лидеров по показателю он отметил Балашиху, Подольск, Раменский и Ленинский районы.

Данные Росстата указывают, что Подмосковье по итогам 2018 года занимает лидирующую позицию по рождаемости в Центральном федеральном округе. В прошлом году в регионе родились свыше 80 тысяч детей.

Глава министерства здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев отмечал, что улучшение демографической ситуации происходит из-за трехуровневой системы медицинской помощи для беременных, рожениц и новорожденных. В регионе действуют современные перинатальные центры, которые поддерживают жизнь младенцев с экстремально низкой массой.

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Автор: Анна Манц
#подмосковье #новорожденные

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