Почти 870 беженцев вернулись за минувшие сутки в САР

Почти 870 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Соответствующие данные приводятся в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 869 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 91 человек (женщин – 28, детей – 46), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 778 человек (женщин – 233, детей – 397)», — сказано в бюллетене.

При этом на места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 79 человек. Также Центр сообщил, что в населенном пункте Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор медики оказали помощь трем сирийским гражданам, в том числе одному ребенку.

Инженерные подразделения продолжают разминировать территорию страны. За минувшие сутки ими было обнаружено и уничтожено 26 взрывоопасных предметов, отмечается в сообщении.