Жительницу Томской области обвинили в финансовой помощи террористам

Жительницу Томской области обвинили в финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). На нее заведено уголовное дело, которое направлено на рассмотрение в суд. Об этом стало известно от пресс-службы Следственного комитета РФ.

В СК сообщили, что следственные органы Следственного комитета РФ по Томской области завершили расследование уголовного дела, которое возбуждено на базе материалов УФСБ России по Томской области. Женщину обвинили за финансовое содействие террористической деятельности. Суд рассмотрит материалы дела с обвинительным заключением уже по существу.

Согласно данным следствия, предварительно сговорившись с соучастницей, обвиняемая предложила своей матери оформить на ее имя банковскую карту, отданную впоследствии соучастнице. Она в свою очередь начала собирать деньги на эту карту. В течение трех лет (с 2015-2018 год) на банковскую карту поступило более семи миллионов рублей от разных лиц. Соучастница также перевела не менее семи миллионов рублей на расчетные счета и мобильные телефоны лицам, состоящим в незаконных группировках.

Обвиняемую арестовали.