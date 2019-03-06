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11:57   6 Марта 2019
Россия

Госдума запретила размещать хостелы в жилых помещениях

Госдума запретила размещать хостелы в жилых помещениях

Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о запрете размещать гостиницы или хостелы в жилых домах. За принятие закона проголосовали 405 депутатов. Один воздержался. Заседание транслируется в прямом эфире на сайте Думы.

В Минэкономразвития подсчитали, что потери бизнеса от действия закона составят более четырех миллиардов рублей. Но автор законопроекта - глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская сочла безосновательными эти утверждения министра экономики Максима Орешкина.

«Большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно»,  — комментирует она.

Отмечается, что закон направлен в том числе на защиту прав граждан, проживающих рядом с хостелами. 

Согласно документу, нельзя использовать жилые помещения для оказания услуг по размещению посторонних лиц. Документ рассматривался Государственной Думой на протяжении четырех лет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#госдума #законопроект #запрет на развещение хостелов

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