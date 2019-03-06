Кубанский школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета

Пистолет, из которого подросток в станице Ахтанизовской Краснодарского края стрелял по сверстникам, оказался игрушечным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Темрюкского района Федора Бабенкова. Ранее стало известно, что 14-летний ученик средней школы №10 принес в класс пистолет. Оружие пытались отобрать директор и завуч.

СМИ писали, что восьмиклассник устроил стрельбу возле продуктового магазина из-за отказа компании ребят на требование дать ему денег. Сообщалось о пяти раненных. Известно, что стрелявший — сложный подросток, который уже ранее устраивал конфликты и вымогал деньги. Один из пострадавших получил более пяти выстрелов.

«Вначале говорилось, что пистолет пневматический. Когда разобрались, нашли пластиковые пули», — отметил Бабенков.

Он добавил, что пистолет продается в игрушечном магазине. Следствие проводит проверку по факту ЧП, в учреждении усилены меры безопасности.