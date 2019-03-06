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11:40   6 Марта 2019
Россия

Дополнительные доходы от приватизации в Крыму направят на соцпрограммы

Дополнительные доходы от приватизации в Крыму направят на соцпрограммы

Бюджет Республики Крым пополнили дополнительные доходы от приватизации на сумму 1,75 миллиарда рублей. Глава полуострова Сергей Аксенов указал, что часть средств направят на социальные программы.

На встрече с вице-премьером республики Ириной Кивико он рассказал о перевыполнении доходов в министерстве земельных и имущественных отношений Крыма. Аксенов согласовал с российским правительством перевод дополнительных средств в региональный бюджет.

На эти деньги расчистят русло реки Салгир, которая находится в Симферополе, в Феодосии переселят горожан из аварийного жилья и проведут строительно-монтажные работы канализационной инфраструктуры, в населенных пунктах региона заменят лифты, обустроят остановки общественного транспорта и контейнерные площадки, рассказала Кивико.

В прошлом месяце правительство Крыма попросило у Москвы более 1,8 миллиарда рублей на покупку жилья для детей-сирот, которых насчитывается свыше двух тысяч. Аксенов тогда отметил, что на субсидии, которые выделяются их федерального и регионального бюджетов, приобретено более 240 жилых помещений.

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Автор: Анна Манц
#крым #приватизация #аксенов

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