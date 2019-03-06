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11:58   6 Марта 2019
Россия

Трехлетний ребенок пострадал из-за рухнувшего с крыши льда в Саратове

Трехлетний ребенок пострадал из-за рухнувшего с крыши льда в Саратове

Трехлетний ребенок в среду получил травмы в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома в центре Саратова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня после получения травмы в результате схода наледи с крыши дома 180 по улице Чернышевского пострадавший ребенок трех лет был доставлен в больницу», — заявили агентству в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время по факту случившегося проходит проверка.

Директору ООО "ЖКО", под управлением которого находится дом, еще 4 марта вносилось представление по факту наличия снега и наледи, в том числе на кровле здания, добавила представитель ведомства.

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Автор: Алла Ларионова

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