Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН: Мать и брат Дудя пострадали в семейной разборке

ФАН: Мать и брат Дудя пострадали в семейной разборке

 Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября

Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября
Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Лавров: Военные и политические контакты с США по Сирии сохраняются

Лавров: Военные и политические контакты с США по Сирии сохраняются

 Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии

Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии
ФАН: Мать и брат Дудя пострадали в семейной разборке

ФАН: Мать и брат Дудя пострадали в семейной разборке

 Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября

Беглов поручил открыть детсад в Кировском районе к 1 сентября
Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

Корабли НАТО под турецкими флагами зашли в порт Одессы

 Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Лавров: Военные и политические контакты с США по Сирии сохраняются

Лавров: Военные и политические контакты с США по Сирии сохраняются

 Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии

Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии
11:57   6 Марта 2019
Весь мир

МИД КНР: Нужно поощрять усилия КНДР по денуклеаризации

МИД КНР: Нужно поощрять усилия КНДР по денуклеаризации

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Лу Кан в среду, 6 марта, призвал международное сообщество поощрять позитивные шаги, которые делает КНДР в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. Американо-южнокорейский портал 38 North сообщал, что Пхеньян восстанавливает ракетную стартовую площадку на космодроме Сохэ в провинции Пхенан-Пукто​​​. 

МИД КНР: Нужно поощрять усилия КНДР по денуклеаризации

​​​По информации портала, эксперты проанализировали спутниковые снимки и решили, что Северная Корея начала восстанавливать стартовую площадку 16 февраля — 2 марта 2019 года. Лу Кан прокомментировал сообщение 38 North. По его словам, с 2018 года Пхеньян принял целый ряд позитивных мер в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы считаем, что эти шаги нужно признать и поощрять», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

Всем вовлеченным сторонам нужно продолжать придерживаться политического пути урегулирования проблемы Корейского полуострова, идти навстречу друг другу и сообща предпринимать усилия для мира и стабильности в регионе, резюмировал Лу Кан.

МИД КНР: Нужно поощрять усилия КНДР по денуклеаризации

Портал 38 North также сообщал, что на стартовой площадке космодрома Сохэ возводят новые объекты. В районе полигона для испытания ракетных двигателей также видны два крана и строительные материалы. В 2018 году эксперты портала отмечали, что, согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на космодроме Сохэ демонтируют здания, где подготавливали ракеты-носители, а также площадки для испытания ракетных двигателей. Однако в августе 2018 года 38 North сообщил, что Пхеньян приостановил демонтаж объектов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#мид #кндр #китай #денуклеаризация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...