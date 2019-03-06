МИД КНР: Нужно поощрять усилия КНДР по денуклеаризации

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Лу Кан в среду, 6 марта, призвал международное сообщество поощрять позитивные шаги, которые делает КНДР в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. Американо-южнокорейский портал 38 North сообщал, что Пхеньян восстанавливает ракетную стартовую площадку на космодроме Сохэ в провинции Пхенан-Пукто​​​.

​​​По информации портала, эксперты проанализировали спутниковые снимки и решили, что Северная Корея начала восстанавливать стартовую площадку 16 февраля — 2 марта 2019 года. Лу Кан прокомментировал сообщение 38 North. По его словам, с 2018 года Пхеньян принял целый ряд позитивных мер в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы считаем, что эти шаги нужно признать и поощрять», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

Всем вовлеченным сторонам нужно продолжать придерживаться политического пути урегулирования проблемы Корейского полуострова, идти навстречу друг другу и сообща предпринимать усилия для мира и стабильности в регионе, резюмировал Лу Кан.

Портал 38 North также сообщал, что на стартовой площадке космодрома Сохэ возводят новые объекты. В районе полигона для испытания ракетных двигателей также видны два крана и строительные материалы. В 2018 году эксперты портала отмечали, что, согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на космодроме Сохэ демонтируют здания, где подготавливали ракеты-носители, а также площадки для испытания ракетных двигателей. Однако в августе 2018 года 38 North сообщил, что Пхеньян приостановил демонтаж объектов.