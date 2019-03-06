Российская армия пока не планирует отказываться от призыва

Генеральный штаб ВС России в обозримом будущем не планирует отказываться от призыва граждан на срочную военную службу.

По словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, отказ от призыва был бы нецелесообразен, с учетом необходимости накопления обученного военному делу мобилизационного людского ресурса и финансово-экономических возможностей нашей страны.

Заявление Бурдинского в среду приводит официальный печатный орган Минобороны России — издание «Красная звезда».

При этом он отметил, что в России растет число тех, кто проходит военную службе по контракту, и соответственно уменьшается численность призывников. Так, в 2018 года соотношение числа контрактников и призывников составило 1,7 : 1.

Также Бурдинский напомнил о систематическом снижении числа уклонистов. По его словам, в 2018 году молодых людей, которые уклонялись от призыва на службу в армии, оказалось в три раза меньше, чем в 2012 году.

Напомним, в конце минувшего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к настоящему времени российская армия достигла оптимального числа призывников и потому дальнейших сокращений призыва не планируется. По словам министра, число призывников в России неуклонно снижалось, начиная с 2013 года. Сейчас в осенний призыв Вооруженные силы РФ получают 118 тысяч срочников. Численность армии достигла оптимального уровня, который планируется поддерживать как минимум до 2025 года.

«Нам нужны те, кто будет выполнять свой гражданский долг, проходить соответствующую подготовку и воспитание. Армия, которая воюет за деньги, – это, наверное, не совсем правильно. У нас все-таки должна быть в армии и душа, и чувство гордости не только за армию, но и за свою страну», - отметил министр, выступая в декабре 2018 года на заседании общественного совета при Минобороны.

В тоже время Шойгу отметил, что такого понятия как «призывная кампания» в нашей стране больше не существует. Минобороны просто проводит призыв, не устраивая из этого никаких кампаний.