Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко увидел в собственной компании коррупционную схему реализации природного газа из подземных хранилищ в адрес частной структуры, которая ранее принадлежала руководителю газового направления «Нафтогаза» Андрею Фаврову. Об этом стало известно 6 марта от информационного агентства «Украинские новости», которое сослалось на служебные записки, сделанные Витренко для компании «Нафтогаз».

Известно, что «ЭРУ Трейдинг» закупали газ по заниженной цене. По данным издания, такие операции привели к необоснованным потерям «Нафтогаза» и необоснованной прибыли «ЭРУ Трейдинг», которая выступает в качестве посредника между «Нафтогазом» и компанией «Укртрансгаз».

Витренко считает, что, совершая подобные махинации, «ЭРУ Трейдинг» могла получить более двух миллионов долларов. Поэтому он обратился с требованием разъяснить ситуацию к главе наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэру Споттисвуду для того, чтобы прояснить этот момент и больше не допускать таких конфликтов интересов. Витренко также не исключает, что Фавов может быть бенефициаром компании «ЭРУ Трейдинг».

В служебной записке Витренко сказано, что все это дает основание сделать вывод, что компания не может управляться с таким конфликтом интересов, из-за которого могут случиться значительные финансовые потери.

Известно, что в настоящий момент «Нафтогаз» — монополист среди газовых компаний. Украина, политика которой предполагает в ближайшие годы полный курс на евроинтеграцию, планирует полностью изменить законы в области энергетики и адаптировать их под законодательство Евросоюза, разделив таким образом компанию на виды деятельности.