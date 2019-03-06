Сын Кусто предложил помощь в реабилитации косаток в Приморье

Французский океанограф Жан-Мишель Кусто, сын знаменитого исследователя Жака-Ива Кусто, написал губернатору Приморья Олегу Кожемяко с предложением о помощи в реабилитации косаток и белух из «китовой тюрьмы». Копии письма отправлены призиденту РФ и Минприроды.

Кусто уверен, что животных нужно реабилитировать как можно скорее. Судя по последней информации в СМИ, их здоровье может ухудшиться. Надо принять срочные меры для защиты косаток и белух, утверждает океанограф.

Исследователь уверен, что лучше всего вернуть китообразных в естественную среду. Кусто хочет посетить бухту Среднюю и осмотреть млекопитающих вместе с российскими и международными специалистами. Далее можно разработать план по реабилитации косаток и белух и выпустить их на волю.

Кусто добавил, что отправил копию письма президенту РФ Владимиру Путин и главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с целью проинформировать политиков о предложении помощи.