Сотрудник омского УФСИН спас тонувшего в бассейне мужчину

Сотрудник отдела спецназначения «Викинг» омского УФСИН Сергей Гончуков вытащил потерявшего сознание мужчину со дна бассейна и вернул его к жизни. Об этом сообщает «ОмскРегион».

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Гончуков с семьей плавал в одном из городских бассейнов, когда его дочь заметила на дне мужчину, который не пытается всплыть. Это был Иван Игнатов.

По словам самого Игнатова, он нырнул на дно бассейна за очками, которые уронил один из посетителей. Мужчина достал очки и вернул, а затем потерял сознание. Гончуков вместе с другими посетителями и сотрудниками бассейна поднял Игнатова с глубины почти 4,5 метра.

Сотрудник УФСИН незамедлительно начал оказывать доврачебную помощь пострадавшему. Он обладал необходимыми знаниями, которые сотрудники ведомства получают в рамках служебной подготовки. Гончуков оказывал помощь до приезда скорой, пока посетитель бассейна не задышал.

«Вследствие гипоксии головного мозга у меня наступила клиническая смерть, полностью отсутствовало дыхание, и произошла остановка сердца», — объяснил Игнатов.

По словам омской больницы скорой медицинской помощи, за их 30-летний трудовой стаж это первый случай, когда человека в таком тяжелом состоянии удалось спасти. Пострадавший долгое время проходил рабилитацию. Сразу после восстановления он написал в УФСИН России по Омской области благодарственное письмо.