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11:16   6 Марта 2019
Россия

Володин: Google предоставила данные об уплате налогов в России

Володин: Google предоставила данные об уплате налогов в России

Корпорация Google предоставила в Государственную думу документы, подтверждающие уплату налогов в российской юрисдикции, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Данные передали на рассмотрение главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, который изучит вопрос уплаты.

«Разберемся, и председатель комитета по бюджету и налогам нам расскажет, насколько это выполнено и соответствует нашим законам», — указал Володин.

Ранее американская компания исправила ошибку отображения Республики Крым на картах, которая появлялась у некоторых пользователей из России. В Google признали, что некоторые россияне, в основном владельцы iPhone, наблюдали «некорректную информацию». Представитель корпорации указывал, что проблема не носила политический характер, ее вызвала техническая неисправность.

Пресс-служба Google объяснила, что отображение «спорных территорий» происходит согласно законодательству страны. Стоит отметить, что Крым не является таковой: передача полуострова после референдума 2014 года соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права.  

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Автор: Анна Манц
#госдума #google #налог

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