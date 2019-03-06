Новосибирские школьники создали устройства для помощи детям с аутизмом

Команда старшеклассников из лаборатории «Инжевика» Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) создала устройство сбора данных, которое предназначено для анализа поведения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Подростки стали призерами нейрохакатона по созданию поддерживающих технологий для людей с аутизмом, прошедшего в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кружкового движения.

Задача по разработке инструментария для специализированных ABA-центров (Applied Behaviour Analysis — прикладной анализ поведения) была поставлена перед ними BiTronicsLab, входящей в комплекс «Нейронет» (NeuroNet) НТИ.

Во время создания устройства школьники изучали соответствующую литературу и обсудили вопрос с экспертами в области аутизма. Им удалось определить из числа прочих две наиболее узкие проблемы: сложность построения иерархии поощрения при работе с детьми с такого рода заболеванием и сложность определения уровня концентрации ребенка на выполнении задания.

С целью решения первой команда юных разработчиков предложила при наблюдении за игровым процессом (один из этапов прикладного анализа поведения ребенка при составлении индивидуальной программы) автоматически собирать информацию с помощью датчиков с акселерометрами, которые требуется установить на игрушках. Участники сделали прототип такого устройства, представив результаты записи.

Для решения второй проблемы было предложено создать головной убор со встроенным ЭМГ-датчиком для оценки активности мозга и оповещении о степени концентрации ребенка с помощью светодиодов.