Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кубанский школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета

Кубанский школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета

 Госдума отказалась слушать отчет министра экономики

Госдума отказалась слушать отчет министра экономики
Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

ВВС США получили новые самолеты-заправщики с кучами мусора внутри

ВВС США получили новые самолеты-заправщики с кучами мусора внутри

 США устроили информационную блокаду лагерю беженцев в Сирии

США устроили информационную блокаду лагерю беженцев в Сирии
Кубанский школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета

Кубанский школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета

 Госдума отказалась слушать отчет министра экономики

Госдума отказалась слушать отчет министра экономики
Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

ВВС США получили новые самолеты-заправщики с кучами мусора внутри

ВВС США получили новые самолеты-заправщики с кучами мусора внутри

 США устроили информационную блокаду лагерю беженцев в Сирии

США устроили информационную блокаду лагерю беженцев в Сирии
11:26   6 Марта 2019
Россия

ЦНИИмаш: Спутник «Глонасс» 6 марта выведут на техобслуживание

ЦНИИмаш: Спутник «Глонасс» 6 марта выведут на техобслуживание

Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения «Центрального научно-исследовательского института машиностроения» сообщил, что в среду, 6 марта, спутник «Глонасс-М» выведут на техобслуживание. По информации ИАЦ КВНО ЦНИИмаш, спутник запустили на орбиту в июне 2018 года, а 29 августа ввели в систему.

«Космический аппарат выведут на плановое техническое обслуживание c 18:42 до 23:30 по московскому времени», — добавили в ЦНИИмаш.

Спутник «Глонасс-М» №756 — самый «молодой» в группировке, которая состоит из 26 аппаратов, из них 24 используют по целевому назначению, один в орбитальном резерве, и еще один проходит летные испытания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#космос #спутник #глонасс #цниимаш

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...