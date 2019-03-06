ЦНИИмаш: Спутник «Глонасс» 6 марта выведут на техобслуживание
Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения «Центрального научно-исследовательского института машиностроения» сообщил, что в среду, 6 марта, спутник «Глонасс-М» выведут на техобслуживание. По информации ИАЦ КВНО ЦНИИмаш, спутник запустили на орбиту в июне 2018 года, а 29 августа ввели в систему.
«Космический аппарат выведут на плановое техническое обслуживание c 18:42 до 23:30 по московскому времени», — добавили в ЦНИИмаш.
Спутник «Глонасс-М» №756 — самый «молодой» в группировке, которая состоит из 26 аппаратов, из них 24 используют по целевому назначению, один в орбитальном резерве, и еще один проходит летные испытания.
Сегодня с Государственного испытательного космодрома ПЛЕСЕЦК осуществлен пуск ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М». Пуск ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. pic.twitter.com/p1VkVpPjjw— РОСКОСМОС (@roscosmos) 17 июня 2018 г.