ЦНИИмаш: Спутник «Глонасс» 6 марта выведут на техобслуживание

Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения «Центрального научно-исследовательского института машиностроения» сообщил, что в среду, 6 марта, спутник «Глонасс-М» выведут на техобслуживание. По информации ИАЦ КВНО ЦНИИмаш, спутник запустили на орбиту в июне 2018 года, а 29 августа ввели в систему.

«Космический аппарат выведут на плановое техническое обслуживание c 18:42 до 23:30 по московскому времени», — добавили в ЦНИИмаш.

Спутник «Глонасс-М» №756 — самый «молодой» в группировке, которая состоит из 26 аппаратов, из них 24 используют по целевому назначению, один в орбитальном резерве, и еще один проходит летные испытания.