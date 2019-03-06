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10:49   6 Марта 2019
Весь мир

РФ и САР обвинили США в срыве гуманитарной акции в «Эр-Рукбане»

РФ и САР обвинили США в срыве гуманитарной акции в «Эр-Рукбане»

Россия и Сирия в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов стран сообщили о срыве гуманитарной помощи для беженцев лагеря «Эр-Рукбан» по вине США.

В сообщении указано, что командование американской группировкой в Эт-Танфе не обеспечило безопасность и беспрепятственное прохождение автомобильной колонны через зону, которая контролируется ими и составляет 55 километров.

«По сути, [командование США] сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в «Рукбане», — подчеркнули штабы.

Штаты единолично виновны в гуманитарной катастрофе лагеря. Америка пытается переложить ответственность на Россию и Сирию через дезинформацию мировой общественности. Вашингтон заявляет, что условия для возвращения беженцев якобы не соответствуют стандартам Организации Объединенных Наций.

Россия и Сирия призвали американцев отказаться от популизма и начать действовать. 

«Освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря «Рукбан», обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф», — перечислено в тексте.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #рукбан

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