РФ и САР обвинили США в срыве гуманитарной акции в «Эр-Рукбане»
Россия и Сирия в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов стран сообщили о срыве гуманитарной помощи для беженцев лагеря «Эр-Рукбан» по вине США.
В сообщении указано, что командование американской группировкой в Эт-Танфе не обеспечило безопасность и беспрепятственное прохождение автомобильной колонны через зону, которая контролируется ими и составляет 55 километров.
«По сути, [командование США] сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в «Рукбане», — подчеркнули штабы.
Штаты единолично виновны в гуманитарной катастрофе лагеря. Америка пытается переложить ответственность на Россию и Сирию через дезинформацию мировой общественности. Вашингтон заявляет, что условия для возвращения беженцев якобы не соответствуют стандартам Организации Объединенных Наций.
Россия и Сирия призвали американцев отказаться от популизма и начать действовать.
«Освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря «Рукбан», обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф», — перечислено в тексте.