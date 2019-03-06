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10:52   6 Марта 2019
Весь мир

Дом Скрипалей в Солсбери выставлен на продажу

Дом Скрипалей в Солсбери выставлен на продажу

Дом Скрипалей в британском Солсбери, который ранее полностью очистили от нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», выставлен на продажу. Объявление опубликовано на сайте недвижимости Zoopla. Цена дома — 341 тысяч фунтов. 

При этом об истории жилья на Кристи Миллер Роуд ничего не уточняется. Согласно данным сайта, в 2011 дом был куплен за 260 тысяч.  

Дом Скрипалей в Солсбери выставлен на продажу

Ранее стало известно, что спустя год после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, их дом полностью очищен от «Новичка». Администрация британского города сообщала, что дом готов принять новых жильцов в ближайшее время.

Скрипали были отравлены неизвестными отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.

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Автор: Арсений Аскольский
#дом #солсбери #скрипали

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