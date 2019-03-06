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11:02   6 Марта 2019
Весь мир

КНДР восстановила часть ракетного полигона после заявления США о новых санкциях

КНДР восстановила часть ракетного полигона после заявления США о новых санкциях

Северная Корея восстановила часть ракетного полигона, который она начала демонтировать после того, как пообещала сделать это на первом саммите с президентом США в прошлом году. Данное решение принято после слов советника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что новые санкции могут быть введены, если Пхеньян не пересмотрит свою программу ядерного вооружения.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap и два американских аналитических центра сообщили во вторник, что на станции запуска спутниковой системы Sohae в Тунчан-ри ведутся работы.

Последний саммит США-КНДР по вопросу денуклиаризации на высшем уровне не состоялся из-за разногласий сторон относительно степени сокращения Северной Кореей ядерной программы и отмены в отношении нее санкций США.

КНДР восстановила часть ракетного полигона после заявления США о новых санкциях

Во вторник советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил Fox Business Network, что после саммита в Ханое Вашингтон выяснит, намерен ли Пхеньян отказаться от своей «программы создания ядерного оружия и всего, что с ней связано». В противном случае, заявил он, Пхеньян ожидает не только сохранение, но и усиление санкций.

«Если они не хотят этого делать, то я думаю, что президент Трамп был предельно ясен», — подчеркнул Болтон.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #кндр #ядерная программа

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