ВВС США получили новые самолеты-заправщики с кучами мусора внутри

Американские военные летчики отказываются летать на недавно поставленных новейших самолетах-заправщиках KC-46A Pegasus, опасаясь возможных аварий и катастроф. Об этом сообщает издание Naked Science.

Издание отмечает, что опасения летчиков относительно полетов на заправщиках KC-46A Pegasus вполне объяснимы, так как десять новых самолетов были поставлены в ВВС США в ненадлежащем виде – внутри машин были обнаружены незакрепленные предметы, различные обломки и просто мусор. При чем всего этого было достаточно много для того, чтобы Военно-воздушные силы США приняли решение приостановить поставки новейших самолетов до выяснения обстоятельств произошедшего.

По мнению военных летчиков, незакрепленные предметы могли повредить системы и подсистемы самолета-танкера, что может спровоцировать аварийные ситуации и катастрофы.

Согласно заключенному контракту, корпорация Boeing должна поставить ВВС США еще 45 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus. Однако, ситуация с мусором внутри самолетов оказалась не первой неприятностью, случившейся в рамках выполнения одного из крупнейших нынешних военных проектов США.

Весной 2018 года специалисты компании Boeing обнаружили в конструкции нового самолета два технических изъяна: экипаж не всегда мог видеть соединение агрегата заправщика с приемным устройством заправляемого самолета, при этом подвесной агрегат царапал детали других самолетов. Тогда конструкторы пообещали исправить выявленные недочеты.

Напомним: в декабре 2018 года два самолета ВВС США столкнулись вблизи американской военной базы Окинава в Японии. На борту столкнувшихся истребителя и заправщика находились семеро военнослужащих, из которых двое были спасены, а пятеро погибли. Всего же в течение 2018 года произошло 14 катастроф с участием самолетов американской боевой авиации.