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10:27   6 Марта 2019
Весь мир

Финансового мошенника из РФ задержали на Пхукете

Финансового мошенника из РФ задержали на Пхукете

Правоохранительные органы Таиланда задержали мошенника Алексея Долженкова, в России его разыскивали за нелегальную финансовую деятельность. Арест прошел на прошлой неделе.

36-летний мошенник четыре года скрывался на острове Пхукет. Полицейские добавили, что Долженков продолжал нелегальную деятельность на территории России удаленно. Ордер на его арест на территории страны выдали еще в октябре 2015 года.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что россиянин работал консультантом компании, которая подавала фальшивые налоговые претензии. Также организация осуществляла незаконные банковские запросы.

Глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачет Хакпхан подчеркнул, что мошенник нанес ущерб российским компаниям на сумму более 7,38 миллионов долларов, что в переводе составляет около полумиллиарда рублей.

«Он признался на допросе, что бежал из России и въехал в Таиланд по туристической визе», — сказал он.

Преступника депортируют в Россию, где его ожидает судебное разбирательство.

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Автор: Анна Манц
#россиянин #таиланд #мошенник

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